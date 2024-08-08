الرئيس المصري يؤكد ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس المصري برئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، اليوم الخميس.
وحسب بيان للرئاسة المصرية، تطرق الاتصال إلى الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية جمهورية مصر العربية لكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الذي يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر.
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