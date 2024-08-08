الرئيس المصري يؤكد ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس المصري برئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، اليوم الخميس.