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الرئيس المصري يؤكد ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

السيسي
السيسي




 

الخميس، 08-08-2024 11:22 م

الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس المصري برئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، اليوم الخميس.


وحسب بيان للرئاسة المصرية، تطرق الاتصال إلى الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية جمهورية مصر العربية لكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الذي يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر.

gnews

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