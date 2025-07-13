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الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري في ذمة الله

الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري في ذمة الله
الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري في ذمة الله
 
الأحد، 13-07-2025 10:10 م
الوكيل الإخباري-  أعلن السكرتير الصحفي للرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، وفاته عصر الأحد عن عمر ناهز 82 عاماً، وذلك في إحدى العيادات الطبية في العاصمة البريطانية لندن.اضافة اعلان


وجاء في بيان رسمي: "توفي الرئيس بخاري اليوم في لندن في حوالي الساعة 4:30 مساء (15:30 بتوقيت غرينتش) بعد صراع طويل مع المرض"،

وذلك بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الرئيس النيجيري الحالي بولا تينوبو في منشور عبر منصة "إكس".

محمد بخاري هو الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، وقد تولّى المنصب بعد فوزه في انتخابات آذار/مارس 2015، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية امتدت حتى عام 2023.

قبل دخوله الحياة السياسية، كان بخاري جنرالًا في الجيش النيجيري، وتقلّد مناصب عسكرية بارزة، كما تولّى رئاسة نيجيريا لفترة وجيزة في ثمانينيات القرن الماضي عقب انقلاب عسكري، قبل أن يعود لاحقاً عبر صناديق الاقتراع كزعيم مدني منتخب.

ولد بخاري عام 1942 في قرية "دورا" الصغيرة بولاية كاتسينا شمال نيجيريا، قرب الحدود مع تشاد. التحق بالجيش وهو لم يتجاوز سن التاسعة عشرة، وتلقّى تعليمه العسكري في بريطانيا، ليعود بعدها ويتدرج في المناصب العسكرية والسياسية داخل بلاده.

سكاي نيوز
 
 
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