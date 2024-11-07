"الرئيس لا يحاكم".. جهود لإغلاق قضيتين ضد ترامب قبل تنصيبه

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع قوله، أمس الأربعاء، إن المحقق الخاص في وزارة العدل جاك سميث يبحث سبل إنهاء القضيتين الفيدراليتين ضد ترامب قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب منصبه، وذلك استنادًا إلى أعراف وزارة العدل التي تقضي بعدم جواز محاكمة الرئيس خلال فترة رئاسته.
وكذلك، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مصادر أن مسؤولين بوزارة العدل يبحثون كيفية إنهاء القضيتين الجنائيتين ضد ترامب قبل تنصيبه.
وكان المحقق الخاص جاك سميث قد وجه العام الماضي اتهامات رسمية لترامب بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، وبتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منتجعه الخاص المسمى مارالاغو.
لكن فوز ترامب في السباق الرئاسي -الذي أجري أول أمس الثلاثاء- أمام المرشحة الديمقراطية ونائب الرئيس كامالا هاريس، يعني أن وزارة العدل لا ترى سبيلًا لمحاكمته، استنادًا إلى الفتاوى القانونية للوزارة التي تحصّن الرؤساء الأميركيين من التهم الجنائية خلال فترة رئاستهم.
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