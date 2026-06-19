الرباعي المقلق للكيان يعقد اجتماعاً جديداً في مصر

12:19 ص

الوكيل الإخباري- يعقد وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، اجتماعاً جديداً للرباعية في مصر يوم الأحد المقبل. اضافة اعلان





وبحسب الخارجية المصرية، سيلتقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كلّاً من الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، وهاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، ومحمد إسحاق دار، وزير خارجية باكستان، في اجتماع رباعي يوم الأحد 21 يونيو.



وأكدت الوزارة أنه سيعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة، ثم مؤتمر صحفي.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أبدت تخوفها من هذا التقارب بين قوى إقليمية رئيسية.



ونشرت "القناة 12" الإسرائيلية، في مارس الماضي، أن بدء المناقشات الأمنية بين الدول الأربع يثير مخاوف تل أبيب الأمنية، موضحة أن هذه الدول تعد من بين الأقوى والأكثر تأثيراً في منطقة العالم الإسلامي، وتظهر موقفاً حازماً ومعادياً لإسرائيل.



فيما أشارت منصة "ناتسيف نت" الإخبارية إلى أن المنطقة تشهد تحولات سريعة تثير تساؤلات حول إمكانية تشكيل نواة لتحالف إقليمي جديد يضم السعودية وباكستان وتركيا ومصر، في محاولة لإعادة صياغة معادلات الأمن بعيداً عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية.



وأضافت المنصة العبرية أن هذه الدول الأربع، التي تمثل ركائز العالم الإسلامي السني، تقود معادلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط، وتسعى إلى بلورة محور استراتيجي مستقل.





