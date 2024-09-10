الرحلات الجوية مباشرة بين روسيا والسعودية قد تبدأ مطلع عام 2025

الوكيل الإخباري- توقع نيكيتا كوندراتييف مدير إدارة التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إطلاق رحلات جوية مباشرة من روسيا إلى العربية السعودية مع بداية عام 2025.

اضافة اعلان

وقال كوندراتييف: "يتم العمل على افتتاح رحلات جوية مباشرة مع العربية السعودية وماليزيا. ونأمل أن يتم إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة في بداية عام 2025. وهذا سيزيد من تدفق السياح من هذا البلد بمقدار الضعف وحتى ثلاثة أضعاف".