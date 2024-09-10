الرحلات الجوية مباشرة بين روسيا والسعودية قد تبدأ مطلع عام 2025

ووفقا له، يستطيع المواطنون الروس في الوقت الحالي، السفر برحلات جوية مباشرة إلى 40 دولة.
وفي شهر يونيو وحده، تم افتتاح 20 وجهة طيران جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق رحلات جوية إضافية إلى الصين وفيتنام.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة ضحايا اعصار "ياجي" في فيتنام إلى 63
-
انذار بشأن طقس مكة المكرمة
-
افتتاح الدورة 79 للجمعية العامة اليوم
-
إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس عند الحدود مع مصر
-
روسيا: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية
-
الدفاع الروسية: 240 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح على محور كورسك خلال يوم
-
حزب الله: أجبرنا طائرة حربية إسرائيلية على مغادرة الأجواء اللبنانية
-
حزب الله: حققنا إصابات مباشرة في استهداف الجيش الإسرائيلي