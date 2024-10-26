الرد الاسرائيلي على ايران.. متى بدأ ومتى انتهى وماذا استهدف؟

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، صباح السبت، انتهاء الهجوم على إيران، بعد شن 3 موجات من الضربات.

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وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من صباح السبت، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، رغم عدم ورود أي معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.



وبعد وقت وجيز من سماع الانفجارات قبيل الساعة الثانية فجرا في طهران، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم دقيق وموجه على إيران.



ولاحقا تحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن موجة ثانية من الهجمات الإسرائيلة ضد إيران استهدفت مواقع بعضها في شيراز، ثم نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن إسرائيل استهدفت إيران بـ3 موجات من الضربات، وأن الموجات الأولى من تلك الضربات الإسرائيلية استهدفت نظام الدفاع الجوي لإيران.



وبعد نحو 4 ساعات أكدت هيئة البث الإسرائيلية انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي شاركت فيه مئات الطائرات المقاتلة، كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن الهجوم على إيران انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا.



أهداف الهجوم الإسرائيلي

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بشكل موجه بدقة أهدافاً عسكرية في إيران، وأن قواته على أهبة الاستعداد هجومياً ودفاعياً، وأنه يتابع التطورات من إيران ووكلائها حسب تعبيره.



وأضاف أنه يقصف أهدافاً عسكرية في إيران وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أنه يجري تقييماً متواصلاً للوضع، ولا تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية.



ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن الهجوم على إيران لا يشمل منشآت نووية أو نفطية. كما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إنه يبدو أن ضربات إسرائيل مقتصرة على أهداف عسكرية ولا تشمل مراكز نووية أو طاقة.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم على إيران يتم على موجات ويستهدف منشآت عسكرية ومصانع إنتاج الصواريخ الباليستية.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين أنه سيتم إصدار إعلان رسمي إسرائيلي قريباً بشأن الهجوم على إيران.



وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يوجدان في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع.



كما نقلت الإذاعة عن الناطق العسكري الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية والأميركية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان يتولى قيادة الهجوم على إيران من ملجأ سلاح الجو الإسرائيلي.



وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة "إن بي سي نيوز": "نضرب أهدافاً قد تكون شكلت تهديداً لنا في الماضي أو يمكن أن تهددنا في المستقبل".



وفي حين أكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه لا إقلاع ولا هبوط في مطارات طهران منذ أكثر من ساعة، أكد مدير مطار الخميني الدولي أن حالة مطاري الخميني ومهر آباد طبيعية وعملية استقبال المسافرين قائمة، مشيراً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة أمنية.



الرواية الإيرانية

وفي طهران، قال الدفاع الجوي الإيراني إنه "تصدى لمحاولات الكيان الصهيوني استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد".



وقال مركز الدفاعات الجوية بطهران إن أصوات الانفجارات التي سمعت في طهران ناتجة عن "تعاملنا مع محاولات الكيان الصهيوني استهداف 3 نقاط"، مشيراً إلى أنه "يتم التحقيق في تفاصيل وزوايا تعامل الدفاعات الجوية مع محاولات الكيان الصهيوني".



وبدوره، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع 6 أصوات قوية تشبه الانفجارات قبل ساعة في عدة مناطق بالعاصمة، وقال إن مصدرها غير معروف. ونقل عن مصادر أمنية قوله إن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الأصوات القوية التي سمعت في العاصمة طهران.



وفي حين قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن "الكيان الصهيوني استهدف عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي طهران"، أكدت وكالة أنباء تسنيم نقلاً عن مصادر مطلعة أنه لم يتم استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني غربي وجنوب غربي طهران.



أما وكالة تسنيم فنقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها أن دوي الانفجارات ناتج عن اشتباك الدفاعات الجوية للجيش الإيراني مع 3 مواقع حول طهران.



وقالت تلك المصادر لوكالة تسنيم الدولية إن إيران -كما أعلنت سابقاً- مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل، مؤكدة أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى رداً متناسباً على أي عمل وفق ما ورد في الوكالة.



وغير بعيد من ذلك، نقلت صحيفة إيران المقربة من الحكومة عن مصدر مطلع قوله إن الدفاع الجوي الإيراني أدى مهامه بنجاح.



وسارعت وكالة مهر الإيرانية إلى نفي ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في مدينة شيراز.



وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني إلغاء جميع الرحلات في المسارات كافة حتى إشعار آخر.



هذا وقد نشرت وكالات محلية إيرانية مشاهد متفرقة من مناطق بالعاصمة الإيرانية طهران ومح