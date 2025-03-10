الرسوم الصينية على المنتجات الزراعية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ الاثنين

الوكيل الإخباري- تدخل الرسوم الجمركية الإضافية الصينية بنسبة ما بين 10 و15% على المنتجات الزراعية الأمريكية حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس.

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وفرضت الصين رسوما بنسبة 15% على توريدات لحوم الدواجن والقمح والذرة والقطن وبنسبة 10% على لحوم الخنزير والبقر والخضروات والفواكه والألبان والأسماك وبعض المنتجات الأخرى.