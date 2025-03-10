 
الإثنين 2025-03-10 02:55 ص
 

الرسوم الصينية على المنتجات الزراعية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ الاثنين

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 10-03-2025 02:33 ص

الوكيل الإخباري-   تدخل الرسوم الجمركية الإضافية الصينية بنسبة ما بين 10 و15% على المنتجات الزراعية الأمريكية حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس.

اضافة اعلان

 

وفرضت الصين رسوما بنسبة 15% على توريدات لحوم الدواجن والقمح والذرة والقطن وبنسبة 10% على لحوم الخنزير والبقر والخضروات والفواكه والألبان والأسماك وبعض المنتجات الأخرى.

 

وكانت السلطات الصينية قد قررت فرض الرسوم على السلع الأمريكية ردا على إعلان الولايات المتحدة عن زيادة الرسوم على الصادرات الصينية من 10 إلى 20% على خلفية مطالب واشنطن لبكين بتشديد محاربة تهريب المخدرات واتخاذ الإجراءات لوقف تهريب الفينتانيل إلى الولايات المتحدة.

ورفعت الصين كذلك دعوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، متهمة اياها بانتهاك قواعدها وتقويض التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أسامة الدرعاوي

أخبار محلية سلامة الدرعاوي يكتب.. حقيقة الذهب في البنك المركزي

ارشيفية

عربي ودولي الرسوم الصينية على المنتجات الزراعية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ الاثنين

الشاب محمود خليل من منزله في نيويورك

فلسطين محامية طالب فلسطيني معتقل بأميركا: الخارجية ألغت إقامته وتأشيرة دراسته

روبيو

عربي ودولي روبيو يتوعد مؤيدي حماس في أميركا بإلغاء إقاماتهم

دخان يتصاعد بعد انفجار في جنوبي لبنان

عربي ودولي شهيد وإصابتان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان

غزة

فلسطين أعضاء بالكنيست: مكتب بوزارة الدفاع يشرف على ترحيل سكان غزة

المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر

فلسطين بولر: محادثاتنا مع حماس ترجع للقلق من هشاشة وقف إطلاق النار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة و 6 إصابات بحادث تدهور على الطريق الصحراوي



 
 



 

الأكثر مشاهدة