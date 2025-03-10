الرسوم الصينية على المنتجات الزراعية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ الاثنين

ورفعت الصين كذلك دعوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، متهمة اياها بانتهاك قواعدها وتقويض التعاون الاقتصادي بين البلدين.
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