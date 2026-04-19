الأحد 2026-04-19 07:32 م

الرومانية أندا فيليب أمينا عاما للاتحاد البرلماني الدولي

الوكيل الإخباري-   فازت الرومانية أندا فيليب بمنصب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي خلال انتخابات جرت اليوم الأحد على هامش الدورة 152 للجمعية العامة المنعقدة في إسطنبول .

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة أنباء (الأناضول)، تنافس في الانتخابات 4 مرشحين للظفر بالمنصب بعد انتهاء ولاية الأمين العام السابق للاتحاد، مارتن تشونغونغ. حيث حصلت فيليب على أغلبية مطلقة في التصويت، لتصبح الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني الدولي للسنوات الأربعة القادمة.

 
 


gnews

و

ن

و

ل

و

