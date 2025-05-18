الرومانيون يختارون رئيسا جديدا في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية

وبحسب وكالة "ايه جي اي برس" الرومانية، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة صباحا بتوقيت البلاد، ومن المقرر أن تغلق في الساعة الثامنة مساءً.
وكان سيميون قد فاز في الجولة الأولى من التصويت، التي جرت في الرابع من آذار الماضي، متقدما بحوالي 20% على دان، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة.
وفي الجولة الأولى، حصل سيميون على نحو 60% من أصوات الرومانيين في الخارج، حيث كان إقبال الناخبين المغتربين ضعف الإقبال داخل البلاد .
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