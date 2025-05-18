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الرومانيون يختارون رئيسا جديدا في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية

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أرشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري- توجه الرومانيون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم المقبل، في جولة الإعادة من الانتخابات التي يتنافس فيها مرشح اليمين جورج سيميون، مع عمدة بوخارست المستقل نيكوشور دان.

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وبحسب وكالة "ايه جي اي برس" الرومانية، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة صباحا بتوقيت البلاد، ومن المقرر أن تغلق في الساعة الثامنة مساءً.


وكان سيميون قد فاز في الجولة الأولى من التصويت، التي جرت في الرابع من آذار الماضي، متقدما بحوالي 20% على دان، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة.


وفي الجولة الأولى، حصل سيميون على نحو 60% من أصوات الرومانيين في الخارج، حيث كان إقبال الناخبين المغتربين ضعف الإقبال داخل البلاد .

 

بترا

 
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