الأربعاء 2026-04-29 05:23 م

الزيدي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

الأربعاء، 29-04-2026 04:43 م
الوكيل الإخباري-    بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، الأربعاء، أولى خطواته الرسمية لحشد الدعم السياسي لحكومته المرتقبة، في إطار مساعيه لتجاوز عقبات التشكيل الوزاري.


وأجرى الزيدي لقاءات منفصلة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وفق بيانات صدرت عن مكتب رئيس الحكومة.
 
 


زارت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، الأربعاء، مديرية الأمن العام، والتقت مديرها اللواء عبيد الله المعايطة. وبحث اللقاء جهود المديرية في مختلف مجالات العمل والاختصاص، لا سيما الدور الذي تضطلع به الإدار

أخبار محلية الأميرة عالية خلال لقائها مدير الأمن العام: حماية البيئة والحياة البرية مسؤولية وطنية

"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تعلن عن حملة الصيانة المجانية السنوية على أجهزة التكييف المنزلي

البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية

أخبار الشركات بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة

البحر الميت

أخبار محلية "البحر الميت" يكتسح نسب إشغال الفنادق مع عطلة العمال

عربي ودولي وزير الخارجية التركي: يجب البحث عن بدائل لمضيق هرمز

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية "الأشغال" تطلق برنامجا لتقييم أداء مديرياتها في المحافظات

أخبار محلية جامعة اليرموك تبحث مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز آفاق تطوير الأداء



 
 






