السجن لجندي إسرائيلي أدين بالتواصل مع إيران

11:47 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن القضاء العسكري قضى بالسجن 5 سنوات على جندي إسرائيلي بعد إدانته بالتواصل مع عميل إيراني. اضافة اعلان







