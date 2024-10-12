السجن 14عاماً لجندي أمريكي تورط مع "داعش"

وكول الذي قبض عليه في 2021، بالذنب في يونيو العام الماضي، أقر بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة ومحاولة قتل أفراد في الخدمة العسكرية.
وحُكم على بريدجز، وهو جندي من ولاية أوهايو، (الجمعة) بالسجن 14 عاما بالإضافة إلى 10 سنوات من الإفراج المشروط، حسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.
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