السعودية: إصدار 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة صادرة للقادمين من خارج البلاد منذ بدء موسم العمرة للعام الهجري 1447 حتى أمس الاثنين.



يأتي هذا الإقبال المبكر على موسم العمرة، عقب موسم حج ناجح شهِد تكاملاً في الأداء، وتحسيناً للإجراءات، وتطويراً للبنية التقنية، مما أسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين على حدٍّ سواء.

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وكانت الوزارة أعلنت انطلاق موسم العمرة ابتداءً من 14 ذي الحجة 1446هـ الموافق 10 يونيو (حزيران) 2025 وإصدار التأشيرات عبر منصة "نسك"، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التيسير على ضيوف الرحمن، واستكمالاً لمسيرة التطوير التي تنتهجها المملكة في إطار "رؤية السعودية 2030".



وأكدت أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين بدأ فعلياً ابتداءً من الأربعاء 15 ذي الحجة، عبر تطبيق "نسك" الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية للمعتمرين والزوار، إذ يتيح للمستخدمين الحجز وإصدار التصاريح بسهولة، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر.



وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت في وقت مبكر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التطوير، مع التوسع في تقديم المحتوى التوعوي والخدمات الرقمية بعدة لغات، بما يعكس ريادة المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويحقق أعلى مستويات الراحة والسلامة والرضا للمعتمرين.