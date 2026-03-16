السعودية: اعتراض أكثر من 60 مسيّرة منذ منتصف الليل

الوكيل الإخباري- اعترضت السعودية أكثر من 60 مسيّرة فوق أراضيها منذ منتصف الليل، وفقا لأرقام نشرتها وزارة الدفاع السعودية.





وأفادت الوزارة في منشورات منفصلة على إكس بأنه تم اعتراض كل هذه المسيّرات في شرق السعودية.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





