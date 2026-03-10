السعودية: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ومسيرتين قرب الخرج

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، بجانب مسيّرتين شرق محافظة الخرج.

