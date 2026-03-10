السعودية: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ومسيرتين قرب الخرج

إلى ذلك، كانت الدفاعات السعودية تصدت 9 مسيّرات الاثنين في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي.
