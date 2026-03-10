الثلاثاء 2026-03-10 04:54 ص

السعودية: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ومسيرتين قرب الخرج

الثلاثاء، 10-03-2026 03:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، بجانب مسيّرتين شرق محافظة الخرج.

إلى ذلك، كانت الدفاعات السعودية تصدت 9 مسيّرات الاثنين في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

 
 


