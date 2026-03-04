السعودية: اعتراض وتدمير صاروخي كروز في محافظة الخرج

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع قوله إنه "تم اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج".
وكان المتحدث قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيّرة فور دخولها أجواء المملكة.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
-
أخبار متعلقة
-
البنتاغون يحدد هويات 4 جنود أميركيين قُتلوا في حرب إيران
-
بريطانيا تعمل مع شركات طيران لزيادة إجلاء مواطنيها من عُمان
-
إيران تعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز
-
الجيش الإسرائيلي يقدم حصيلة هجماته على إيران
-
مقتل أربعة اشخاص في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة بعلبك شرق لبنان
-
الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص بغارات إسرائيلية على بلدتين جنوب بيروت
-
انفجارات عنيفة تهز وسط إسرائيل
-
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة شرقي مسقط