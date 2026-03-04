السعودية: اعتراض وتدمير صاروخي كروز في محافظة الخرج

07:21 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، صباح الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز في محافظة الخرج.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع قوله إنه "تم اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج".



وكان المتحدث قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيّرة فور دخولها أجواء المملكة.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.





