السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق الجوف

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع إنه "اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق منطقة الجوف".
واعترضت ودمرت المنظومات الدفاعية السعودية ثلاثة صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج فجر اليوم.
وأكدت السعودية أنها ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين فيها أمام تكرار الاعتداءات الإيرانية.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
-
أخبار متعلقة
-
تخفيف القيود على الحركة وفتح مطار بن غوريون جزئيا
-
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مدمرة بحرية متطورة
-
إيران تعلن استهداف مقار مجموعات كردية في كردستان العراق
-
تسرب نفطي عقب انفجار على متن ناقلة قبالة الكويت
-
سماع دوي انفجارات في طهران
-
غارة على معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إخلاء إسرائيلي
-
طبيب: ترامب يستخدم علاجا وقائيا لطفح جلدي ظهر على رقبته
-
السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج