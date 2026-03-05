السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق الجوف

07:30 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، صباح الخميس، اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق منطقة الجوف.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع إنه "اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق منطقة الجوف".



واعترضت ودمرت المنظومات الدفاعية السعودية ثلاثة صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج فجر اليوم.



وأكدت السعودية أنها ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين فيها أمام تكرار الاعتداءات الإيرانية.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.





