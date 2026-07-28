السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية

10:58 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السعودية، مساء الثلاثاء، اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية. اضافة اعلان





وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، فإن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.



وأوضح المتحدث أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران.



وأكد حق السعودية الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.





