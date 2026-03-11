الأربعاء 2026-03-11 02:58 ص

السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين بالربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة

علم السعودية
السعودية
 
الأربعاء، 11-03-2026 01:21 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم فجر الأربعاء اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت الوزارة، أعلنت في وقت سابق، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيرتين في المنطقة الشرقية من السعودية.

 
 


