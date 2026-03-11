السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين بالربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة

الوكيل الإخباري- أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم فجر الأربعاء اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

