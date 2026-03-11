الأربعاء 2026-03-11 10:42 ص

السعودية: اعتراض وتدمير 11 مسيرة في الربع الخالي والمنطقة الشرقية

وزارة الدفاع السعودية
الأربعاء، 11-03-2026 09:36 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الدفاع السعودية صباح اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 11 مسيرة في الربع الخالي والمنطقة الشرقية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير 5 مسيرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.


وأضاف، إنه تم أيضا اعتراض وتدمير 6 مسيرات في المنطقة الشرقية.


وأعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم، عن اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة، كما أعلنت في وقت سابق الليلة، عن اعتراض وتدمير 5 مسيرات شرق محافظة الخرج، ودمرت 6 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية وصاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الشرقية، وتم اعتراض وتدمير مسيرتين في حفر الباطن واعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية.

 
 


