السعودية: اعتراض وتدمير 11 مسيرة في الربع الخالي والمنطقة الشرقية

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير 5 مسيرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.
وأضاف، إنه تم أيضا اعتراض وتدمير 6 مسيرات في المنطقة الشرقية.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم، عن اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة، كما أعلنت في وقت سابق الليلة، عن اعتراض وتدمير 5 مسيرات شرق محافظة الخرج، ودمرت 6 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية وصاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الشرقية، وتم اعتراض وتدمير مسيرتين في حفر الباطن واعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية.
-
أخبار متعلقة
-
بعد جدل إصابته.. إيران تؤكد أن مجتبى بخير
-
تقارير: إصابة المرشد الايراني الجديد في الضربات الأميركية الإسرائيلية التي قتلت والده
-
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع
-
الجيش الإيراني: سندافع عن بلدنا حتى آخر قطرة دم
-
إسرائيل تستهدف خلية لإطلاق طائرات مسيّرة غربي إيران
-
إيران تتعهد بالرد على الضربات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية
-
هيئة بريطانية: تعرض سفينة حاويات لأضرار جراء مقذوف قرب الإمارات
-
قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية