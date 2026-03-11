السعودية: اعتراض وتدمير 11 مسيرة في الربع الخالي والمنطقة الشرقية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية صباح اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 11 مسيرة في الربع الخالي والمنطقة الشرقية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير 5 مسيرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.



وأضاف، إنه تم أيضا اعتراض وتدمير 6 مسيرات في المنطقة الشرقية.