السعودية: اغتيال هنية انتهاك لسيادة إيران

وقال نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال جلسة استثنائية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي إن "اغتيال هنية يعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي، كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين".
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