 
الخميس 2024-08-08 10:03 ص
 
 

السعودية: اغتيال هنية انتهاك لسيادة إيران

هنية
إسماعيل هنية




 

الخميس، 08-08-2024 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   ندّدت السعودية، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الأسبوع الماضي في طهران، واعتبرته "انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية".

وقال نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال جلسة استثنائية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي إن "اغتيال هنية يعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي، كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين".
gnews

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