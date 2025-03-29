السعودية: الأحد أول أيام عيد الفطر

06:45 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي قرار المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بأنّ غدًا الاحد هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك. اضافة اعلان





جاء ذلك بعد دقائق من رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير أحد أبرز المراصد في المملكة.



وسجل من رأى الهلال شهاداتهم لدى المحكمة العليا.