السعودية : الاثنين المتمم لرجب والثلاثاء الأول من شعبان

وعليه يكون يوم غدٍ الإثنين المتم لشهر رجب، ويوم الثلاثاء أول أيام شهر شعبان للعام 1447هـ.
