السعودية : الاثنين المتمم لرجب والثلاثاء الأول من شعبان

06:25 م

الوكيل الإخباري- أُعلن قبل قليل عن تعذر رؤية هلال شهر شعبان مساء الأحد في مرصدي تمير وسدير بالمملكة العربية السعودية.





وعليه يكون يوم غدٍ الإثنين المتم لشهر رجب، ويوم الثلاثاء أول أيام شهر شعبان للعام 1447هـ.

