السعودية: بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الأحد، بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة، اعتبارا من اليوم الأحد 14 ذي الحجة 1447هـ الموافق 31 مايو 2026، بحسب منشور لها عبر منصة "إكس".

وقالت وسائل إعلام سعودية، إنه سيتم إتاحة دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة، عبر تطبيق "نسك"، اعتبارا من الاثنين، وفقاً لتقويم موسم العمرة 1447هـ.