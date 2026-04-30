السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج، مشددة على أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.

