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السعودية تؤكد أهمية التطعيم ضد الحمى الشوكية قبل عمرة رمضان

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أرشيفية
الثلاثاء، 25-02-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري- شددت وزارة الصحة السعودية على ضرورة تلقي لقاح الحمى الشوكية للراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة الوقائية والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأكدت الوزارة أهمية الحصول على اللقاح قبل السفر للعمرة بفترة لا تقل عن عشرة أيام لضمان تحقيق المناعة المطلوبة، مبينة أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية ليسوا بحاجة إلى إعادة التطعيم، نظرًا لاستمرار فعالية اللقاح طوال هذه المدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحمى الشوكية تنتقل عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ودعت الوزارة إلى حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح في عيادات تطعيم الكبار، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان تجربة آمنة وصحية أثناء أداء العمرة, ويأتي هذا التوجيه ضمن الجهود المستمرة لوزارة الصحة لحماية صحة المعتمرين وتعزيز الوعي الصحي، بما يسهم في تطوير نظام صحي متكامل يرفع من جودة الحياة، ويحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

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