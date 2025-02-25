السعودية تؤكد أهمية التطعيم ضد الحمى الشوكية قبل عمرة رمضان

وأكدت الوزارة أهمية الحصول على اللقاح قبل السفر للعمرة بفترة لا تقل عن عشرة أيام لضمان تحقيق المناعة المطلوبة، مبينة أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية ليسوا بحاجة إلى إعادة التطعيم، نظرًا لاستمرار فعالية اللقاح طوال هذه المدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحمى الشوكية تنتقل عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
ودعت الوزارة إلى حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح في عيادات تطعيم الكبار، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان تجربة آمنة وصحية أثناء أداء العمرة, ويأتي هذا التوجيه ضمن الجهود المستمرة لوزارة الصحة لحماية صحة المعتمرين وتعزيز الوعي الصحي، بما يسهم في تطوير نظام صحي متكامل يرفع من جودة الحياة، ويحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
-
أخبار متعلقة
-
بدء محاكمة 4 متهمين بالانتماء لحركة حماس في ألمانيا اليوم
-
كيم جونغ أون: الأسلحة دون أيديولوجية مجرد "قطع حديدية"
-
كلية بنيويورك تفصل طالبين بسبب دعم فلسطين
-
وفد من الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يزور موسكو
-
إسرائيل تزعم اعتقال شخصين تسللا إليها من الأردن
-
فيديو.. دخان في طائرة أميركية والركاب يفرون من مخارج الطوارئ
-
نيبينزيا: روسيا تعتبر القرار الأمريكي في مجلس الأمن بمثابة نقطة انطلاق للتسوية في أوكرانيا
-
مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا