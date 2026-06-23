الثلاثاء 2026-06-23 08:54 ص

السعودية تؤكد دعمها لسوريا وتوجه نداء باسم العرب

السعودية تؤكد دعمها لسوريا وتوجه نداء باسم العرب
السعودية تؤكد دعمها لسوريا وتوجه نداء باسم العرب
 
الثلاثاء، 23-06-2026 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت السعودية نيابة عن المجموعة العربية دعمها لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ومساندة جهود الدولة السورية الرامية إلى بسط سيادتها على كامل أراضيها.اضافة اعلان


جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث الوضع الإنساني والسياسي في سوريا.

ودعت المجموعة العربية إلى شطب اسم سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وأعربت المجموعة العربية عن دعمها لجهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي والإرهاب بجميع أشكاله، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم خلال هذه المرحلة.

كما حثت المجتمع الدولي على تعزيز وتوسيع نطاق الدعم المقدم للدول المستضيفة للاجئين السوريين، وعدم تركها تتحمل الأعباء الإنسانية والاقتصادية بمفردها.

وأدانت المجموعة العربية بأشد العبارات التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وجددت التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بالالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والانسحاب الفوري وغير المشروط من الجولان السوري المحتل.
 
 


gnews

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