السعودية تبدأ باستقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات

الوكيل الإخباري- قالت الهيئة العامة للعقار في السعودية، الثلاثاء، إنها بدأت باستقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية.



وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلت عن الهيئة قولها إن استقبال طلبات تملك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، وتشمل الخدمة المقيمين داخل السعودية وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.