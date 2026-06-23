السعودية تبدأ باستقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلت عن الهيئة قولها إن استقبال طلبات تملك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، وتشمل الخدمة المقيمين داخل السعودية وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.
وبيّنت أن آلية المستفيد تختلف بحسب فئة التملك؛ إذ يتمكن المقيمون داخل السعودية من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيا، فيما تبدأ رحلة غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدا لاستكمال طلب التملك عبر البوابة، بينما تقوم الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وُجود في المملكة والراغبة في التملّك بالتسجيل كخطوة أولى لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" وإصدار الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7)، قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًّا.
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