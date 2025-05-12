السعودية تبدأ فرض غرامات وترحيل المخالفين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، عن بدء تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 3700 دينار أردني) بحق كل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

اضافة اعلان