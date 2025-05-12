السعودية تبدأ فرض غرامات وترحيل المخالفين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح

وأكدت الوزارة، في بيان، أن العقوبة تشمل جميع المخالفين من المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنه سيتم ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين عن المغادرة إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
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