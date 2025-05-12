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السعودية تبدأ فرض غرامات وترحيل المخالفين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح

علم السعودية
علم السعودية
 
الإثنين، 12-05-2025 09:48 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، عن بدء تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 3700 دينار أردني) بحق كل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

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وأكدت الوزارة، في بيان، أن العقوبة تشمل جميع المخالفين من المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنه سيتم ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين عن المغادرة إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

 
gnews

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