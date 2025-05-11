السعودية تحتضن قمة خليجية – أميركية الأربعاء

وتأتي القمة في ضوء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى السعودية وقطر والإمارات.
ووجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، دعوات إلى قادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.
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