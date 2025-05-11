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السعودية تحتضن قمة خليجية – أميركية الأربعاء

العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض
 
الأحد، 11-05-2025 08:00 م
الوكيل الإخباري-   نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ومسؤولين عربيين، أن السعودية تعتزم، الأربعاء، استضافة القمة التي تجمع الرئيس الأميركي ونظراءه زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.اضافة اعلان


وتأتي القمة في ضوء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى السعودية وقطر والإمارات.

ووجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، دعوات إلى قادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.
 
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