السعودية تُحدد ضوابط دخول مكة لموسم حج 2025

وتشمل هذه الإجراءات قرارًا يقضي بمنع دخول جميع الفئات إلى مدينة مكة المكرمة، بمن فيهم المقيمون داخل المملكة، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل/ نيسان حتى 11 يونيو/ حزيران 2025، ضمن إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم حركة الدخول والخروج في المدينة المقدسة.
وبحسب التعليمات، فإن حاملي تأشيرات العمرة يُمنعون من دخول المملكة بدءًا من 13 أبريل/ نيسان، على أن يغادر من دخلوا قبل هذا التاريخ مكة والمملكة بالكامل بحلول 29 أبريل/ نيسان كحد أقصى.
فيما لا يُمنع حاملو تأشيرات الزيارة العائلية من دخول المملكة، لكنهم يخضعون لحظر الدخول إلى مكة خلال المدة المقررة.
كما حمّلت السلطات شركات السياحة المسؤولية القانونية حال عدم الإبلاغ عن أي متخلف من زبائنها، مع فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال عن كل حالة لم يتم التبليغ عنها، تتعدد بتعدد المخالفين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود المملكة لتنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء الشعائر في أجواء من النظام والانضباط.
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