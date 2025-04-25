السعودية تُحدد ضوابط دخول مكة لموسم حج 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج لعام 2025، عن جملة من الضوابط التنظيمية الصارمة لتنظيم دخول مكة المكرمة، تتضمن تحديد الفئات الممنوعة والمستثناة، إلى جانب فرض عقوبات مغلظة بحق المخالفين من الأفراد أو الجهات.



وتشمل هذه الإجراءات قرارًا يقضي بمنع دخول جميع الفئات إلى مدينة مكة المكرمة، بمن فيهم المقيمون داخل المملكة، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل/ نيسان حتى 11 يونيو/ حزيران 2025، ضمن إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم حركة الدخول والخروج في المدينة المقدسة.



وبحسب التعليمات، فإن حاملي تأشيرات العمرة يُمنعون من دخول المملكة بدءًا من 13 أبريل/ نيسان، على أن يغادر من دخلوا قبل هذا التاريخ مكة والمملكة بالكامل بحلول 29 أبريل/ نيسان كحد أقصى.



فيما لا يُمنع حاملو تأشيرات الزيارة العائلية من دخول المملكة، لكنهم يخضعون لحظر الدخول إلى مكة خلال المدة المقررة.

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اما فيما يخص حاملي التأشيرات السياحية الصادرة من المنافذ السعودية بناءً على تأشيرات "شنغن" أو الأمريكية، فقد أكدت السلطات السماح بدخولهم للمملكة مع منعهم من التوجه إلى مكة، محذّرة من اتخاذ إجراءات نظامية قد تصل إلى الترحيل بحق من يخالف هذا التوجيه.

واستثنى القرار 3 فئات فقط من الحظر، هي: الحاصلون على تصاريح حج رسمية، المقيمون الذين تصدر إقاماتهم من مكة، والعاملون الذين يحملون تصاريح عمل سارية داخل المدينة خلال الموسم.