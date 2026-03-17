الثلاثاء 2026-03-17 06:53 م

السعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال شهر شوال في المملكة
الثلاثاء، 17-03-2026 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 29 رمضان لهذا العام 1447هجري -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 مارس.

وجاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:

"الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:
فنظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (204 / هـ) وتاريخ 29 شعبان 1447هجري أن يوم الأربعاء 1 رمضان 1447هجري-حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 فبراير 2026، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هجري؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 29 رمضان 1447 هجري -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 مارس 2026م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

 
 


gnews

ن

و

و

و

ل

و

و

ت

