السعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال شهر شوال

الوكيل الإخباري- دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 29 رمضان لهذا العام 1447هجري -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 مارس.

