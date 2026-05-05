السعودية تدعو إلى "عدم التصعيد" مع ترنح وقف النار الأميركي الإيراني

وأعربت الخارجية السعودية في بيان "عن قلق المملكة العربية السعودية إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة"، وحضت على "ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس".
وأكد البيان دعم المملكة "الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة من الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار".
أضاف أن المملكة تشدد على "أهمية عودة حرية الملاحة البحرية والدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية"، مطالبة "بضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود".
-
أخبار متعلقة
-
مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي
-
اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني
-
عراقجي يقول إن مشروع الحرية في مضيق هرمز يمثل طريقا مسدودا
-
وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط
-
كوريا الجنوبية: سنحقق في حريق سفينة بمضيق هرمز بعد سحبها لميناء قريب
-
"تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني: أمريكا استهدفت زورقين مدنيين لا عسكريين
-
مسؤولون: ترمب قد يأذن برد عسكري ضد إيران في غضون أيام
-
ماكرون: الضربات الإيرانية على الإمارات غير مبررة وغير مقبولة