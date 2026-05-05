السعودية تدعو إلى "عدم التصعيد" مع ترنح وقف النار الأميركي الإيراني

الوكيل الإخباري- حذّرت السعودية الثلاثاء، من تصعيد عسكري في الخليج، داعية إلى مواصلة جهود الوساطة بعد أن هددت الاشتباكات المتجددة وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.





وأعربت الخارجية السعودية في بيان "عن قلق المملكة العربية السعودية إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة"، وحضت على "ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس".



وأكد البيان دعم المملكة "الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة من الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار".



أضاف أن المملكة تشدد على "أهمية عودة حرية الملاحة البحرية والدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية"، مطالبة "بضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود".





