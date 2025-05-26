السعودية تدعو لتحري هلال عيد الأضحى

وأوضحت المحكمة في بيانها أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى قرارها رقم (194/هـ) بتاريخ 29/10/1446هـ، الذي حدد غرة شهر ذي القعدة يوم الثلاثاء 1/11/1446هـ (29/4/2025م).
وطلبت المحكمة من كل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، إبلاغ أقرب محكمة أو مركز لتسجيل شهادته.
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