السعودية تدعو لتحري هلال عيد الأضحى

12:34 م

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الوكيل الإخباري- دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، مساء يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة، الموافق 27 مايو 2025، حسب تقويم أم القرى. اضافة اعلان





وأوضحت المحكمة في بيانها أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى قرارها رقم (194/هـ) بتاريخ 29/10/1446هـ، الذي حدد غرة شهر ذي القعدة يوم الثلاثاء 1/11/1446هـ (29/4/2025م).



وطلبت المحكمة من كل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، إبلاغ أقرب محكمة أو مركز لتسجيل شهادته.