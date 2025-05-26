الإثنين 2025-05-26 01:30 م
 

السعودية تدعو لتحري هلال عيد الأضحى

عيد الأضحى
عيد الأضحى
 
الإثنين، 26-05-2025 12:34 م
الوكيل الإخباري-   دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، مساء يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة، الموافق 27 مايو 2025، حسب تقويم أم القرى.اضافة اعلان


وأوضحت المحكمة في بيانها أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى قرارها رقم (194/هـ) بتاريخ 29/10/1446هـ، الذي حدد غرة شهر ذي القعدة يوم الثلاثاء 1/11/1446هـ (29/4/2025م).

وطلبت المحكمة من كل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، إبلاغ أقرب محكمة أو مركز لتسجيل شهادته.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية مؤتمر حكومي في الطفيلة لإعلان قرارات مجلس الوزراء

جانب من آثار العواصف الرعدية العنيفة

عربي ودولي باكستان: الأمطار الموسمية والعواصف تودي بحياة 18 شخصًا

ن

أخبار محلية الأمير الحسن يختتم زيارة عمل إلى فرنسا

إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

فلسطين خطيب الأقصى: اليمين المتطرف يهيمن على حكومة الاحتلال وينقض على المقدسات

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الأمانة تنظم مهرجان الاستقلال الثقافي الوطني الأول احتفالًا بعيد الاستقلال 79

عيد الأضحى

عربي ودولي السعودية تدعو لتحري هلال عيد الأضحى

H

أخبار الشركات "ثريا" يفوز بجائزة عالمية عن فيديو إطلاق الكتاب ويدخل قائمة أفضل 4 كتب طبخ في العالم



 
 





الأكثر مشاهدة