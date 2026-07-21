السعودية تدين اتهامات الحوثيين وتؤكد دعمها لليمن

الوكيل الإخباري- أدان مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بأشد العبارات الادعاءات التي وصفتها بـ"الباطلة" والاتهامات التي وجهتها ميليشيا الحوثي للمملكة، مؤكداً أنها لا تستند إلى أي أساس، وأن انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي يأتي لخدمة أجنداتهم، بما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.

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وجدد المجلس تأكيده استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسفنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.



كما أكد مجلس الوزراء تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على أهمية الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.



وجاءت هذه المواقف خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة، حيث ناقش المجلس مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.