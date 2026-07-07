السعودية تدين استهداف إيران ناقلتي نفط سعودية وقطرية في مضيق هرمز

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنّ "المملكة تؤكد أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، التي تكفل حرية الملاحة البحرية، والعبور الآمن للممرات البحرية"
وشددت على مطالبتها لإيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة، وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، مؤكدة تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة.
-
أخبار متعلقة
-
قطر تستدعي نائب السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة "الركيات"
-
نتنياهو يحذر من بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا ويصفه بتهديد لتوازن القوى
-
الأرصاد العالمية تتوقع اختفاء آخر نهر جليدي استوائي
-
رسالة شديدة اللهجة من قطر تجاه إيران
-
هجوم على ناقلة في هرمز .. الثالث من نوعه خلال 24 ساعة
-
الرئيس الأميركي يصل إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي
-
ماكرون يؤكد استمرار جولته في سوريا رغم وقوع انفجارين في دمشق
-
إسرائيل: الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد الأسبوع المقبل في روما