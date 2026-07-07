السعودية تدين استهداف إيران ناقلتي نفط سعودية وقطرية في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أدانت السعودية، الثلاثاء، بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية (وديان) خلال عبور الناقلة مضيق هرمز، واستهداف الناقلة القطرية (الركيات)، وتأكيدها أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنّ "المملكة تؤكد أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، التي تكفل حرية الملاحة البحرية، والعبور الآمن للممرات البحرية"