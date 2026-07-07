الثلاثاء 2026-07-07 11:02 م

السعودية تدين استهداف إيران ناقلتي نفط سعودية وقطرية في مضيق هرمز

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:22 م

الوكيل الإخباري- أدانت السعودية، الثلاثاء، بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية (وديان) خلال عبور الناقلة مضيق هرمز، واستهداف الناقلة القطرية (الركيات)، وتأكيدها أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنّ "المملكة تؤكد أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، التي تكفل حرية الملاحة البحرية، والعبور الآمن للممرات البحرية"


وشددت على مطالبتها لإيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة، وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، مؤكدة تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة.

 
 


gnews

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