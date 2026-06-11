السعودية تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، في بيان سياسي رسمي صادر يوم الخميس ، إدانتها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة.

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واعتبرت الرياض أن استمرار هذه الاعتداءات اللوجستية على سيادة الدول الشقيقة يعد تصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر في المنطقة، مما يقطع الطريق أمام أي تقديرات عشوائية لمسارات الاستقرار الإقليمي.