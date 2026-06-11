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السعودية تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة
السعودية
 
الخميس، 11-06-2026 12:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، في بيان سياسي رسمي صادر يوم الخميس ، إدانتها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة.

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واعتبرت الرياض أن استمرار هذه الاعتداءات اللوجستية على سيادة الدول الشقيقة يعد تصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر في المنطقة، مما يقطع الطريق أمام أي تقديرات عشوائية لمسارات الاستقرار الإقليمي.


وأوضح البيان التنفيذي للخارجية السعودية دعوة المملكة الراسخة إلى التهدئة وتجنب التصعيد العسكري، مشددة على ضرورة تغليب لغة الحكمة بالعودة إلى العمل الدبلوماسي، واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وما رافقها من جهود حثيثة لدولة قطر الشقيقة.

 
 


gnews

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