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السعودية تدين قصف الاحتلال المستشفى المعمداني في غزة

السعودية
السعودية
 
الأحد، 13-04-2025 09:47 م

الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مجددةً رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، طالبت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الأحد، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرةً من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المستمرة للقوانين والأعراف الدولية كافة.

 
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