السعودية تدين قصف الاحتلال المستشفى المعمداني في غزة

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مجددةً رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.

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