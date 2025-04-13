السعودية تدين قصف الاحتلال المستشفى المعمداني في غزة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، طالبت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الأحد، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرةً من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المستمرة للقوانين والأعراف الدولية كافة.
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