السعودية تدين قصف قوات الاحتلال مناطق في سوريا

04:17 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة العربية السعودية إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق في سوريا، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها، وذلك في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة. اضافة اعلان





وعبّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن تضامن المملكة مع سوريا حكومة وشعبًا، مؤكدة ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع، وهو الأمر الذي حذرت منه المملكة مرارًا.