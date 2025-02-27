السعودية تدين قصف قوات الاحتلال مناطق في سوريا

وعبّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن تضامن المملكة مع سوريا حكومة وشعبًا، مؤكدة ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع، وهو الأمر الذي حذرت منه المملكة مرارًا.
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