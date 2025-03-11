 
الثلاثاء 2025-03-11 12:17 م
 

السعودية تدين قطع الكهرباء عن قطاع غزة

العلم السعودي
العلم السعودي
 
الثلاثاء، 11-03-2025 11:28 ص
الوكيل الإخباري-   دانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، ممارسة السلطات الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، "تدين السعودية بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع، وتجدد رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني".

وشددت الخارجية السعودية على مطالبتها للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد، مجددة دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة، وفق ما جاء في البيان.

بترا
 
 
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