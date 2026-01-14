السعودية ترحب بالتصنيف الأميركي لفروع الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان جماعات إرهابية

وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما يحقق أمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها، وأمن المنطقة والعالم.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، كان قد قال الثلاثاء، إن "تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين يعكس الخطوات الأولى لجهدٍ متواصل ومستدام لإحباط أعمال العنف والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها هذه الفروع أينما وقعت".
وأضاف روبيو، في بيان، أن "الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لحرمان فروع جماعة الإخوان المسلمين من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في الإرهاب أو دعمه".
