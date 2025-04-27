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السعودية ترحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين

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أرشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 12:15 ص

الوكيل الإخباري- رحبت المملكة العربية السعودية باستحداث القيادة الفلسطينية لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين حسين الشيخ لشغل هذا المنصب.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة "إكس"، عن "ترحيب المملكة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين السيد حسين الشيخ في هذا المنصب، متمنية لمعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة".

وأضاف البيان: "تؤكد المملكة أن هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية".

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والخميس الماضي، وافق المجلس المركزي الفلسطيني "بالأغلبية الساحقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين".


والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.

 

RT

 
gnews

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