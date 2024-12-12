السعودية تستحوذ على 3 سفن حربية إسبانية

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الدفاع السعودية الخميس، عقدا مع شركة نافانتيا الإسبانية للاستحواذ وتوريد 3 سفن قتالية متعددة المهام من طراز "كورفيت أفانتي 2200" لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.



ووقع العقد من جانب وزارة الدفاع، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومن جانب شركة نافانتيا الإسبانية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة ريكاردو جارسيا باغيورو.

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ولفت موقع "نافال نيوز"، إلى أن السفن القتالية الإسبانية التي استحوذت عليها الرياض، مطابقة للوحدات الموجودة بالفعل في الخدمة لدى القوات البحرية الملكية السعودية.



وقالت شركة "نافانتيا" في بيان صحفي إنه "سيبدأ بناء الوحدة الأولى هذا العام ومن المقرر تسليم آخر سفينة في عام 2028. كما ستكون نافانتيا مسؤولة عن تسليم الوحدة الأولى في إسبانيا وستقوم باستكمال الوحدتين الثانية والثالثة في المملكة العربية السعودية لتركيب وتجربة النظام القتالي، على غرار الأعمال التي تم تنفيذها على الوحدتين الرابعة والخامسة من العقد الأول".



ووفق "نافال نيوز"، يتضمن العقد أيضا خطة تدريب شاملة لأكثر من 100 مهندس سعودي وتصنيع الكتل للكورفيت الثالث في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، ستنقل شركة نافانتيا حقوق الملكية الفكرية لتصميم أفانتي 2200 إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مما يتيح الاستفادة من التصميم لتصنيع كورفيتات مستقبلية للمملكة، وكذلك لأسواق التصدير المحتملة.



ستقوم شركة نافانتيا بتوفير حزمة دعم لوجستي متكاملة، وتدريب الطواقم، وتدريب عملي من قبل البحرية الإسبانية في قاعدة روتا البحرية في إسبانيا، حيث ستقدم شركة نافانتيا خدمات الدعم للقوات البحرية الملكية السعودية خلال هذا التدريب.