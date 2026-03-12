السعودية تسقط مسيّرة أثناء محاولتها الاقتراب من حي للسفارات

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع تركي المالكي على منصة إكس بعد تأكيده اعتراض السعودية لطائرة مسيّرة أخرى في شرق البلاد "تم إسقاط مسيّرة معادية أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات".
وصرَّح المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
