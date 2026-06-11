السعودية تسمح باستئناف الصادرات اللبنانية إليها

02:30 ص

الوكيل الإخباري- قرّرت السعودية السماح باستئناف الصادرات اللبنانية إليها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس). اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعطى توجيهات باستئناف الصادرات اللبنانية "وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية".



وأشارت إلى أن الخطوات شملت "إعادة بناء مؤسسات الدولة"، و"ما أبداه الجانب اللبناني من تعاون" و"تقديمه التعهدات المطلوبة".



وأفادت الوكالة السعودية بأن القرار تم إبلاغه الأربعاء في اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام.





