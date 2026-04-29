السعودية تطلق "الكاونتر المتنقل" لتسهيل إجراءات الحجاج

09:07 ص

الوكيل الإخباري- تقدم المديرية العامة للجوازات جهاز "الكاونتر المتنقل" في مختلف المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية)؛ لتسهيل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ، عبر توظيف أحدث التقنيات التي تُسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية وتيسير رحلة الحج.





ويعمل "الكاونتر المتنقل" على تسهيل إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بأخذ الخصائص الحيوية والتقاط صورة الوجه وقراءة بيانات جوازات السفر، بشكل سلس وسريع دون انتظار.



وتواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير -إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تنفيذ مشاريعها التطويرية في المشاعر المقدسة، عبر إنجاز المرحلة الثانية من مشروع مناطق استراحات الحجاج على مسارات المشاة، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم الإيمانية.



وأوضحت الشركة أن المرحلة الثانية شملت تطوير مساحة بلغت (36) ألف متر مربع، تُضاف إلى أكثر من (30) ألف متر مربع أُنجزت في المرحلة الأولى خلال موسم حج 1446هـ، ليصل إجمالي المساحة المطورة إلى أكثر من (66) ألف متر مربع، لتتضاعف المساحة التي يستفيد منها ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام بما يعادل (220%) من إجمالي المساحة السابقة، مما يعكس توسعًا نوعيًا في نطاق الخدمة ورفعًا لكفاءة الاستفادة من المسارات.



وبيّنت أن الأعمال تضمنت إنشاء مناطق جلوس مهيأة، وأكشاك خدمية تلبي الاحتياجات الفورية، إلى جانب مظلات حديثة مزودة بمراوح رذاذ لتلطيف الأجواء، واستخدام أرضيات مطاطية متطورة تُسهم في تحسين تجربة الحاج وتعزيز راحته أثناء التنقل.



ويجسد المشروع التزام "كدانة" بتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة وفق أعلى المعايير، بما يعزز انسيابية الحركة بين المواقع، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، في توفير رحلة حج أكثر راحة وسلاسة وطمأنينة.







