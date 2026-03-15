السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيّرة في الرياض والمناطق الشرقية

الأحد، 15-03-2026 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، الأحد، بأنه تم اعتراض وتدمير 10 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية.


وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


