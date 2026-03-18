السعودية تعترض 4 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن المملكة اعترضت 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه الرياض ودمرتها الأربعاء، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في العاصمة السعودية.

وقالت الوزارة "سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على مناطق متفرقة في العاصمة والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات".