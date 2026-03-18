الخميس 2026-03-19 06:19 ص

السعودية تعترض 4 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض

السعودية
 
الأربعاء، 18-03-2026 09:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن المملكة اعترضت 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه الرياض ودمرتها الأربعاء، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في العاصمة السعودية.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة "سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على مناطق متفرقة في العاصمة والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات".


وسمع دوي قوي مرات عدة، وتلقى بعض سكان المدينة تنبيهات هاتفية لأول مرة تحذرهم من تهديد جوي معاد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الأميركي

علم العراق

علما الولايات المتحدة وايران

تل أبيب

علم إيران

الأكثر مشاهدة