السعودية تعترض 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير أربع مسيّرات بالربع الخالي متجهةً إلى حقل شيبة.
وكان الدفاع المدني السعودي قال إن شخصين قتلا، وأصيب 12 مقيماً، جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج.".
وأوضح الدفاع المدني أن الوفاتين من الجنسيتين الهندية والبنغالية، والإصابات من الجنسية البنغالية.
-
أخبار متعلقة
-
ماليزيا: نستطيع الحفاظ على سعر الوقود المدعوم لمدة شهرين على الأقل
-
من هو مجتبى خامنئي المرشد الثالث لإيران ؟
-
إصابة 32 مدنيا في البحرين بهجوم مسيّرات إيرانية
-
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في لبنان
-
الإمارات تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيّرات أطلقت من إيران
-
هيغسيث: سيأتي وقت لا يكون أمام إيران سوى الاستسلام
-
موجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية وتأكيد اصابة شخص جنوب تل أبيب
-
البنتاغون: إيران تشن هجمات عشوائية على أهداف مدنية في الخليج