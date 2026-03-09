السعودية تعترض 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي

07:57 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، أنها أحبطت هجوما بطائرات مسيّرة كان يستهدف حقل شيبة النفطي شرقي السعودية، قرب الحدود الإماراتية. اضافة اعلان





وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير أربع مسيّرات بالربع الخالي متجهةً إلى حقل شيبة.



وكان الدفاع المدني السعودي قال إن شخصين قتلا، وأصيب 12 مقيماً، جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج.".



وأوضح الدفاع المدني أن الوفاتين من الجنسيتين الهندية والبنغالية، والإصابات من الجنسية البنغالية.





