الإثنين 2026-03-30 05:25 ص

السعودية تعترض 5 صواريخ بالستية استهدفت المنطقة الشرقية

صاروخ إيراني
الإثنين، 30-03-2026 05:20 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر الاثنين، اعتراض 5 صواريخ بالستية كانت تستهدف شرقي البلاد.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان "رصد واعتراض 5 صواريخ بالستية باتجاه المنطقة الشرقية" من المملكة العربية السعودية، من دون تحديد مصدر هذه الصواريخ.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة